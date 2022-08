Berta Cabral defende novas ferramentas de comunicação na prevenção rodoviária

Berta Cabral falava à margem de uma audiência realizada com os corpos dirigentes da Prevenção Rodoviária Açoriana, presidida por Walter Adrahi, que teve como principais objetivos reconhecer o longo e inestimável papel desta associação, através da prevenção de acidentes de viação e da redução das suas consequências, e promover mais estratégias que vão ao encontro dos novos tempos e de novos públicos.



Segundo a governante, “a Prevenção Rodoviária Açoriana é uma importante parceira deste departamento governamental com a tutela da mobilidade, quer nos domínios da sensibilização e da formação da segurança rodoviária, quer no valor acrescentado que potencia na promoção da prevenção junto dos públicos jovens, que vão desde o pré-escolar até ao ensino básico”.



A titular da pasta da Mobilidade referiu que “a presença nas redes sociais da Prevenção Rodoviária Açoriana é um desafio digital que desejamos concretizar a curto prazo como estratégia de comunicação para que possa ser seguida por faixas etárias diversificadas, aumentando, por isso, o poder da mensagem difundida em torno desta área de intervenção”.



Por outro lado, “a conceção de experiências-piloto junto de algumas escolas será outra estratégia planeada com vista a atingir mais e melhores resultados, uma vez que as crianças e os jovens são um dos mais eficazes promotores da divulgação da segurança rodoviária”, frisou a secretária Regional.



Berta Cabral sublinhou ainda que “todo este trabalho de sensibilização chega efetivamente aos condutores, uma vez que todos têm conhecimento do dever da segurança rodoviária e também do peso das infrações, quer através das repercussões nas cartas de condução, agora por pontos, quer dos valores elevados das coimas”.