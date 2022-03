Duas pessoas encontradas mortas no Funchal, PJ suspeita de homicídio

A mesma fonte disse à agência Lusa que duas pessoas morreram, um adulto e uma criança, sem querer precisar mais pormenores, referindo apenas que a PJ esteve a recolher vestígios no local e os indícios apontam para que se tenha tratado de homicídio.

De acordo com a imprensa regional, o suspeito matou a mulher, de cerca de 40 anos, e o filho, de 10 anos, no Funchal, tendo depois fugido.

O Diário de Notícias da Madeira acrescenta também que o carro do homicida já terá sido encontrado no Caniçal, no extremo leste da ilha.