Duas mortes e 199 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão internados em cuidados intensivos 72 doentes, menos quatro do que no domingo.

Quanto aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão hoje internados 246 doentes, mais um do que na véspera.

As duas mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte.

Os dados mostram ainda houve uma diminuição de 94 casos ativos de infeção, totalizando agora 22.181.

Desde o início da pandemia Portugal, em março de 2020, já foram contabilizados 842.381 casos de pessoas infetadas, dos quais 17.009 morreram com covid-19.

Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas mais 291 pessoas, totalizando 803.191 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde mantêm em vigilância 18.505 contactos, menos 303 do que no domingo.

Segundo os últimos dados da DGS, Portugal tem 4.446.654 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 1.346.459 já estão imunizadas com as duas doses.

O boletim refere que a região Norte tem hoje 59 novas infeções por SARS-CoV-2 e uma morte com covid-19, totalizando 338.401 casos de infeção e 5.3350 mortes desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 90 casos de infeção, contabilizando-se até agora 318.123 casos e 7.209 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 20 casos, acumulando-se 119.291 infeções e 3.018 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais cinco casos, totalizando 29.982 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados mais nove casos, acumulando-se 22.025 infeções e 362 mortos.