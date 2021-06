Duas Margens 17 junho

No “Duas Margens” desta semana os comentadores Jorge Macedo e Sónia Nicolau analisam a carta que Luís Garcia, Presidente do Parlamento enviou aos líderes e representantes parlamentares.

O desconfinamento e a troca de palavras sobre o assunto entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa também foi tema de conversa a par do discurso do Presidente no Dia de Portugal.