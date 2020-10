Duas Margens 15 outubro

O e-mail enviado pela AT aos açorianos a propósito do voto antecipado em mobilidade foi um dos temas em análise esta semana no programa “Duas Margens”.

A proposta do OE/2021 e as negociações para aprovação do documento também foram abordadas,

a par das medidas restritivas que o Governo de António Costa tem intenção de implementar para travar a expansão da pandemia de Covid 19 em Portugal Continental.