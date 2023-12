Um total de 20 patinadores açorianos, em representação de quatro clubes, vai participar, de hoje e até domingo (dia 3 de dezembro), na Taça de Portugal de Patinagem Artística 2023, competição que vai decorrer no Pavilhão Multiúsos de Fafe.



O clube com a maior representação na prova organizada pela Associação de Patinagem do Minho, em colaboração com a Federação de Patinagem de Portugal, é o Clube Patinagem Ribeiragrandense (CPR).



A formação da cidade da Ribeira Grande, que recentemente venceu a Taça Açores, prova que apura o clube que tem o direito de receber a comparticipação da Direção Regional do Desporto para este evento, vai estar presente com um total de seis atletas.



Com cinco atletas cada vão estar, em Fafe, a Academia de Patinagem Artística dos Açores (APAA) e a Escola de Patinagem de Ponta Delgada (EPPD), enquanto que o Clube Patinagem Vila de Capelas (CPVC) vai marcar presença com quatro patinadores.



Todos os patinadores açorianos vão competir na disciplina de patinagem livre.



A Taça de Portugal de Patinagem Artística 2023 conta com a inscrição de 738 patinadores, sendo que 498 vão participar na disciplina de patinagem livre, enquanto os restantes 240 tomam parte nas provas de solo dance.



Lista de atletas açorianos na Taça de Portugal

Patinagem Livre

Benjamin Feminino

Sofia Oliveira (CPR); Isabel Rodrigues (CPVC); Matilde Sousa (CPVC).

Infantil Feminino

Maria Teixeira (CPR); Maria Ferreira (CPR).

Iniciado Feminino

Matilde Farias (CPVC); Iva Luz (APAA); Renata Oliveira (EPPD); Laura Vieira (APAA); Maria Carreiro (EPPD); Maria Batista (APAA); Leonor Correia (CPR); Raquel Vultão (CPR).

Cadete feminino

Maria Silva (CPR).

Juvenil Feminino

Matilde Aguiar (APAA); Isabel Moniz (EPPD).

Júnior Feminino

Laura Medeiros (EPPD); Ana Dias (EPPD); Bianca Melo (APAA).

Sénior Masculino

Rodrigo Coelho (CPVC).