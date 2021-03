Draghi lamenta “nova vaga” um ano após início da pandemia

“Mais de um ano após o início da crise sanitária, encontramo-nos infelizmente face a uma nova vaga de contágios”, afirmou durante uma deslocação ao centro de vacinação instalado no aeroporto romano de Fiumicino.

A Itália prepara-se para um novo confinamento na maior parte do país para contrariar uma terceira vaga epidémica, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) veio em socorro da vacina da AstraZeneca, após a suspensão da sua utilização por diversos países e como medida de precaução.

O Governo italiano deverá anunciar o encerramento a partir de segunda-feira de escolas, bares e restaurantes na maioria do país, face à saturação dos serviços hospitalares.

A Itália, que esta semana ultrapassou a barreira dos 100.000 mortos devido à pandemia de Covid-19, regista um forte aumento das contaminações e mortes, segundo os médicos em grande parte relacionadas com a variante britânica.

O país iniciou o seu plano de vacinação no final de dezembro, mas as entregas atrasaram-se consideravelmente e apenas 1,8 milhões de pessoas – numa população de 60 milhões – recebeu até hoje as duas doses da vacina.

De acordo com a agência noticiosa AFP, no conjunto da União Europeia, 7,2% da população recebeu menos de uma dose da vacina e 3,2% as duas doses.