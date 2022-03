Dormidas em julho cerca de 30% abaixo dos valores de 2019

“O Indicador do Turismo prevê que terão sido registadas em toda a região cerca de 268 mil dormidas em alojamentos turísticos em julho”, revelou o SREA, numa publicação divulgada na sua página da Internet, que inclui dormidas em hotelaria tradicional, turismo em espaço rural e alojamento local.

O número de julho é o mais elevado do ano e representa um crescimento de cerca de 100 mil dormidas (perto de 60%) em comparação com junho, em que, segundo o SREA, terão sido contabilizadas 168.264 dormidas.

Em comparação com os dados do boletim da atividade turística em julho de 2020, divulgado também pelo SREA, as dormidas em julho de 2021 são quase quatro vezes mais do que as 67.175 mil registadas há um ano.

No entanto, olhando para os dados de julho de 2019 (altura em que não tinha sido declarada a pandemia de covid-19), há, este ano, uma redução superior a 30%.

Em julho de 2019, os Açores contabilizaram 391.201 dormidas em alojamentos turísticos, mais 123.201 do que em igual período de 2021.

Também nas estimativas do desembarque de passageiros do Indicador de Turismo de julho, há um crescimento gradual desde fevereiro deste ano, mais significativo nos voos internacionais.

Em julho, segundo o SREA, terão desembarcado nos Açores 12.784 passageiros de voos internacionais, quando em junho tinham sido 4.247 e em fevereiro 402.

Já nos voos com origem em Portugal, o Indicador de Turismo aponta para 68.515 passageiros desembarcados em julho, quase mais 20 mil do que no mês anterior e mais 60 mil do que em fevereiro.

Segundo o SREA, “o Indicador de Turismo tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do turismo” e “o número total de dormidas em alojamentos turísticos nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turismo”.