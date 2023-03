Doentes Machado Joseph vão poder ter cuidador ao domicílio

Nesta edição, é possível ainda ler uma entrevista com a delegada da Associação da Hotelaria de Portugal sobre a evolução da procura, preço médio, receita e dos mercados emissores, bem como no que se refere à falta de mão-de-obra e aos custos com a energia que preocupam a hotelaria tradicional.



A campanha dos bombeiros de Ponta Delgada para angariar fundos para compra de equipamentos e a confirmação de que a crise e os preços altos não abrandaram as viagens dos açorianos são outros dos assuntos do jornal desta segunda-feira.



O Desporto destaca a conquista de Rui Cansado do terceiro lugar na Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica e a notícia de que o Clube K falha a final da Divisão Elite.