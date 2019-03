Documentário sobre drama dos refugiados na Sérvia vence dois prémios no Leiria Film Fest

O filme "The European Dream: Serbia", de Jaime Alekos, venceu dois prémios na sexta edição do Leiria Film Fest, festival internacional de curtas metragens cujos vencedores foram hoje anunciados pela organização.

O documentário, que retrata o drama dos refugiados que tentam passar da Sérvia para a União Europeia através da Hungria, foi escolhido pelo júri como o melhor filme internacional do género exibido no festival de Leiria. "Conta uma realidade nua e crua", notaram os jurados, destacando o "arrojo" e as "emoções que consegue despertar".

O impacto do filme na audiência valeu-lhe também o Prémio do Público, cativando 45% dos votos.

Ainda no documentário, a melhor curta nacional foi "Em lugar algum", de Inês Sá Frias e Leandro Martins, que retrata o quotidiano itinerante de duas crianças de uma família que vive do circo.

Na ficção, o prémio internacional do Leiria Film Fest foi entregue a Oskar Rosetti, por "Tsar Bomba", descrito pelo júri como "um murro no estômago" e uma "colisão frontal de realidade" pela história de "intensidade singular".

"California", de Nuno Baltazar, "uma história dolorosa" de uma mãe e de uma filha, ganhou o prémio para melhor ficção nacional. Na secção de animação, "Neko no hi" recebeu o prémio internacional. O filme de Jon Frickey conquistou o júri com "uma história simples e fantasiosa" que revela "extraordinária plasticidade no ecrã".

Entre os filmes nacionais, "No return", de Carlos Filipe e Diogo Cordeiro, foi considerada a melhor curta nacional, por ser uma “história bem contada, bem delineada, com um twist imprevisível".

A nível local, o melhor filme de Leiria foi "A estranha Casa na Bruma", de Guilherme Daniel.

A edição de 2019 do Leiria Film Fest foi a maior de sempre, tendo recebido cerca de mil filmes candidatos aos prémios.