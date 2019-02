Docentes de quatro unidades orgânicas do sistema educativo regional contemplados com bonificação

As escolas básicas e secundárias de Santa Maria, das Flores e Mouzinho da Silveira, na ilha Corvo, bem como a básica e integrada de Vila do Topo, em São Jorge, foram apuradas como as unidades orgânicas do sistema educativo regional que, nos últimos anos, têm sido mais atingidas pela mobilidade dos seus docentes.

De acordo com portaria publicada, esta quinta-feira, em Jornal Oficial, a Secretaria Regional da Educação e Cultura, refere que os docentes daquelas unidades orgânicas que aí se mantiveram no quadro e em exercício de funções em pelo menos dois anos escolares subsequentes à data de entrada do Decreto Legislativo Regional nº 2/2017/A, de 11 de abril, beneficiam de uma bonificação de 0,5 valores por cada um desses anos escolares, a acrescer na graduação profissional, em eventual candidatura ao concurso interno de provimento.





Segundo explica o executivo em nota informativa, para obter a bonificação, o docente deve declarar, no formulário de candidatura, que “se manteve no quadro de escola de provimento e em exercício de funções nos anos escolares anteriores, informação que constará do teor da declaração de validação da sua candidatura, a ser confirmada pelo presidente do respetivo órgão executivo”, assim como das “listas ordenadas de graduação do grupo ou grupos de recrutamento a que se candidatar”, adianta-se.





A portaria, que entra sexta-feira, dia 22 de fevereiro, em vigor, produz efeitos para os concursos internos de provimento a realizar para os anos escolares de 2019/2020 a 2023/2024, devendo ser revista antes da realização do concurso interno de provimento para o ano escolar 2024/2025.