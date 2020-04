Diretores dos teatros nacionais vão criar programação online para celebrar 25 de abril

"Pela primeira vez na história da democracia do país, os portugueses não poderão, infelizmente, festejar juntos, nas ruas, o dia da revolução, devido à pandemia covid-19", comentou o diretor do Teatro Nacional D. Maria II.

Por essa razão, o primeiro-ministro, António Costa, desafiou os diretores dos teatros nacionais - D. Maria e São Carlos, em Lisboa, e o São João, no Porto - e da Companhia Nacional de Bailado, a "imaginarem, em conjunto, uma proposta de celebração em que os portugueses festejem online", indicou Tiago Rodrigues.

Devido às restrições exigidas pelo combate à pandemia da covid-19, não será possível a realização habitual dos festejos, nomeadamente de manifestações e desfiles, já que o estado de emergência do país deverá ser estendido até maio.

"A proposta que vamos criar em conjunto será também um desafio aos artistas para pensarem o que significa celebrar o 25 de abril em que não podemos estar juntos", apontou.

Tiago Rodrigues disse que será estranho para os portugueses não irem para as ruas numa data histórica em que a esmagadora maioria celebra em público, mas disse esperar que a programação online que será criada "para verem em casa, esteja à altura destes tempos desafiantes para todos".

"É nisso que estamos a trabalhar muito intensamente, para criar essa resposta artística", que será anunciada em breve, segundo o diretor e encenador.

A resposta à questão "como festejar o 25 de abril sem estar juntos" é "extremamente importante porque não podemos deixar de celebrar este momento tão importante da história do país", disse.

"Entristece-me não poder sair para a rua para festejar, porque é isso que eu costumo fazer, e muitos portugueses, mas estes tempos excepcionais exigem respostas excepcionais", comentou o diretor do Teatro Nacional D. Maria II à Lusa.

Tiago Rodrigues salientou que, neste momento, os seus pensamentos de compaixão e de solidariedade vão primeiro para as vítimas e seus familiares, para os profissionais de saúde, mas também para os milhares de artistas que perderam a sua atividade.

"Todos fomos atingidos e temos de enfrentar este momento complexo e cheio de incerteza", disse o encenador, um dia depois de saber do cancelamento da estreia da sua peça "Blindness and Seegin" ("Cegueira e visão"), baseada nas obras do Nobel da Literatura José Saramago, "Ensaio sobre a Cegueira", e "Ensaio sobre a Lucidez".

A peça estava prevista para estrear em agosto pela Royal Shakespeare Company, no Swan Theatre, em Stratford-upon-Avon, cidade natal do autor inglês William Shakespeare

"Era um projeto que eu vinha trabalhando há quase dois anos a convite da companhia e é com muita tristeza que o vejo ser cancelado, mas, ao mesmo tempo, com muita compreensão pela necessidade de proteger o público", comentou.

O "Ensaio sobre a Cegueira", publicado em 1995, narra a história de uma doença que se espalha por uma cidade interrompendo a vida normal das pessoas e abalando as estruturas sociais.

"A ironia é que uma peça sobre uma epidemia ficcional acaba por ser cancelada por uma epidemia real", comentou o dramaturgo.