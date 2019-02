Direção da ATA demitiu-se

As mais lidas

Notícia completa na edição de sexta-feira, dia 01 de março 2019, do jornal Açoriano Oriental

As eleições da ATA deverão decorrer no próximo mês de abril. Para já, Luís Rego não adianta se será ou não candidato à direção da ATA.

As demissões foram apresentadas esta tarde na Assembleia Geral que aprovou os estatutos por maioria.

