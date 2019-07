Diogo Gago é novo piloto da Play/Autoaçoreana Racing

Segundo explica a nota, "em função da circunstância comunicada pelo piloto Bernardo Sousa, para completar as provas do campeonato de 2019, o novo piloto da Play/Autoaçoreana Racing é o jovem Diogo Gago", sendo que o copiloto continuará a ser Victor Calado.



"Este piloto, entre outros triunfos, foi vice-campeão e campeão junior em França na categoria de duas rodas motrizes na 208 Rallye Cup em anos consecutivos, tendo sido piloto da equipa oficial da Peugeot Sports em 2015, participando no campeonato europeu da categoria".



Em 2016 sagrou-se campeão nacional na categoria das duas rodas motrizes.

Em 2018 foi vice-campeão da 208 Rally Cup Ibérica e venceu duas provas do campeonato europeu de ralis, nomeadamente o Azores Airlines Rallye e o Rali das Canárias. Participou na categoria R5 no rali de Amarante integrado na equipa da Hyundai em 2018.



Ainda de acordo com a nota, para a temporada de 2020 a equipa estudará a hipótese de retomar o campeonato com um piloto açoriano.