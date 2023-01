Dioceses portuguesas realizam missas em memória do papa emérito

Além do Patriarcado, já celebraram missas as dioceses de Santarém e Coimbra, logo no dia 31 de dezembro, segundo o anúncio feito pelas estruturas diocesanas.

Esta terça-feira, será a vez da arquidiocese de Braga, com o arcebispo José Cordeiro a presidir à celebração da eucaristia em memória de Bento XVI na Sé Catedral.

Na próxima quinta-feira, dia do funeral do papa emérito, cujas cerimónias no Vaticano serão presididas pelo Papa Francisco, têm prevista a celebração de eucaristias em memória de Bento XVI as dioceses de Angra do Heroísmo, Évora, Porto e Algarve (Faro).

Entretanto, o bispo de Aveiro, António Moiteiro, apelou a que, à hora do funeral de Bento XVI, ao início da manhã de quinta-feira, dia 05, sejam tocados os sinos nas igrejas paroquiais.

O funeral de Bento XVI contará com a presença de uma delegação da Igreja portuguesa, constituída, segundo a agência Ecclesia, pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, bispo José Ornelas, e os cardeais Manuel Clemente e António Marto.

Em Roma encontram-se já os cardeais Manuel Monteiro de Castro, José Saraiva Martins e Tolentino Mendonça.

Bento XVI morreu no sábado, no antigo mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde residia desde 2013, após ter renunciado ao papado.