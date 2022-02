Dimensão atlântica dos Açores é oportunidade de investimento, diz Governo Regional

José Manuel Bolieiro referiu que “esta dimensão atlântica [dos Açores], também para a Europa, é uma oportunidade de investimento essencial”, beneficiando do “empenho e acompanhamento do Governo” Regional.

Bolieiro intervinha na abertura do debate “O contributo da dimensão atlântica para a segurança internacional no contexto do papel da UE [União Europeia] no mundo”, em Ponta Delgada, coorganizado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus e pelo Governo Regional dos Açores, no âmbito do ciclo de debates nacionais da Conferência sobre o Futuro da Europa.

O líder do executivo açoriano disse que a dimensão atlântica “cada vez mais projeta a dimensão estratégica dos Açores não apenas no Atlântico Norte, na sua ligação do velho com o novo mundo, mas também para o Atlântico Sul e para as costas da América do Sul”.

José Manuel Bolieiro referiu que a rede de cabos submarinos de fibra ótica, que promove a passagem de dados, pode “alocar inteligência através de sensores para estudar melhor a massa de água, o efeito das alterações climáticas e a possibilidade de assegurar a luta pela sobrevivência da biodiversidade”.

Estes "constituem elementos de segurança que devem pautar o pensamento critico do Atlântico, de Portugal, com a força que os Açores dão ao país e à União Europeia”.

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que também interveio no seminário, declarou à sua margem, aos jornalistas, que regiões ultraperiféricas como os Açores “necessitam de um olhar particular que atenda à sua distância em relação ao continente europeu, mas também que valorize o que elas trazem de positivo para a UE, quer pela sua projeção geoestratégica, quer pela diversidade” que introduzem no projeto europeu.