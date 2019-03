DIAP recebeu queixa de aluna do Erasmus que se sentiu ameaçada

Uma aluna estrangeira, integrada no programa Erasmus, apresentou uma queixa na GNR de Ponta Delgada, porque se sentiu ameaçada por uma rapaz que a abordou no percurso da residência universitária para a academia açoriana.

A jovem sentiu-se ameaçada e constrangida na sua liberdade pessoal, porque o condutor da viatura que a abordou perseguiu-a em diversas artérias em Ponta Delgada.

“Primeiro o condutor colocou o braço de fora do carro e deu-me sinal para parar na rua. Chamou-me para ir na sua direção, mas prossegui o meu caminho. Voltou-me a encontrar próximo do Hotel Lince e acelerou na minha direção. Comecei a correr com medo e escondi-me na entrada de uma casa”, descreveu a jovem estudante universitária.





Ler mais na edição desta quarta-feira, 27 março 2019, do jornal Açoriano Oriental