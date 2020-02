Diana Zimbron vence Prémio Escrita MiratecArts 2020

A escritora diz que participou neste projeto porque "o tema, a própria montanha e esta associação falam comigo, inspirando-me com os seus mistérios e possibilidades", refere nota de imprensa.



Diana Zimbron nasceu em 1984 na ilha Terceira, licenciou-se em Educação de Infância. Em 2014 publicou o romance “Temporário, Permanente”, tendo participado nos encontros “Pedras Negras” da MiratecArts em 2018 e 2019. Em 2019, Diana Zimbron publica um conto infantil, ilustrado por Pieter Adriaans, “A menina que se Picou num Cato”.



Refira-se que a MiratecArts fará a apresentação oficial do Prémio Escrita no programa do Encontro Pedras Negras 2020, de 29 a 31 de maio na ilha do Pico.



Com os vencedores do Prémio Escrita MiratecArts, a associação está a construir "Novas Vozes Açorianas", um livro a publicar no futuro, que inclui os trabalhos de Almeida Maia, Carla Lima, Carolina Cordeiro, Nuno Rafael Costa, Pedro Paulo Câmara e agora a Diana Zimbron.