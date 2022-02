Diagnóstico de cancro a jovem gera movimento de solidariedade

Paulo Henrique Pacheco foi diagnosticado com cancro em estado avançado e teve de ser transferido para o IPO de Lisboa para ser submetido a tratamento.



Acompanhado pelo pai e pela mãe, em Lisboa, a família numerosa que já enfrentava carências económicas está em situação económica mais difícil, pois os restantes irmãos ficaram ao cuidado de uma irmã mais velha, e o rendimento familiar está comprometido com a ausência do pai e com as despesas acrescidas da sua deslocação.

João Moniz, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Seca, explica que se trata de “uma família carenciada da freguesia - a mãe é doméstica e toma conta dos filhos, uma das quais tem Trissomia 21; é um agregado familiar bastante extenso, de 10 pessoas, e a casa onde vivem não tem as melhores condições, estando esta família assinalada como tendo carências a nível habitacional”.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Seca, o jovem estava envolvido em diversas atividades na comunidade. “É um jovem muito ativo: jogava no Benfica Águia, estava na Filarmónica da freguesia da Conceição, e envolvido nos movimentos da freguesia, como a catequese. É um jovem com quem a comunidade tem grande afinidade”, testemunha.

Para dar resposta às dificuldades da família deste jovem de 15 anos que enfrenta o seu maior desafio - vencer o cancro, várias entidades e cidadãos têm-se desdobrado em iniciativas, “tendo em vista angariar bens alimentares para a família, mas também valores monetários para suportar a estadia do pai no continente”, entre outras despesas que surjam, explica João Moniz.

Para quem quiser ajudar com uma doação monetária, há uma conta em nome dos pais do Paulo Henrique Pacheco, no Banco Crédito Agrícola, que está a ser divulgada por várias entidades, nas redes sociais, desde o Benfica Águia Sport, o Sporting Clube Ideal e o Clube Operário Desportivo, bem como por uma página criada na rede social do Facebook de apoio a esta família - “Juntos pelo Paulo Henrique”.

Há já também estabelecimentos comerciais que se aliaram ao movimento de solidariedade, disponibilizando uma latinha para angariação de donativos.

Como sublinha João Moniz, “este movimento de solidariedade faz sentido, porque esta família carece e necessita deste apoio, e os que poderão fazê-lo, deverão ajudar”, apela.