Diagnosticados 17 novos casos positivos de Covid-19

No concelho da Ribeira Grande há quatro novos casos (dois no Pico da Pedra, um na Matriz e um na Ribeirinha). No concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso em Ponta Garça. No concelho de Ponta Delgada há cinco novos casos (dois nos Arrifes, dois na Fajã de Baixo e um nas Capelas). No concelho da Lagoa há sete novos casos (seis em Água de Pau e um em Santa Cruz).

Um caso positivo reportado no passado dia 23, em Velas de São Jorge, apresentou comprovativo de infeção anterior e respetiva recuperação, deixando de contar como caso ativo.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 28 recuperações, e à data de hoje estão internados três doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum destes está em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago conta presentemente com 279 casos positivos ativos, sendo 265 em São Miguel, quatro na Terceira, oito no Faial, um em São Jorge e um em Santa Maria. Estão ativas no Faial, duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta. Até ao presente foram extintas 203 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 998 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.217 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.769 pessoas. Faleceram 33, saíram do arquipélago 80 e 56 apresentaram prova de cura anterior. Até ao presente realizaram-se 566.247 análises, para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença Covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 23 de junho, foram administradas nos Açores 204.508 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 114.502 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 90.006 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.