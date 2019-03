Dia Mundial da Atividade Física assinalado na Madalena

A Câmara Municipal da Madalena assinala no próximo dia 5 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física, com a realização de um jogo de Futebol de 7 para os alunos e funcionários da Escola Cardeal Costa Nunes e da Escola Profissional do Pico.

Com o intuito de combater o sedentarismo, crucial na prevenção de doenças cardiovasculares, o município apostou num programa divertido, de forma a cativar o máximo de participantes, de diferentes idades, em particular jovens.



As inscrições deverão ser efetuadas até 1 de abril, devendo cada equipa ter pelo menos dois elementos do sexo feminino.



Com esta atividade, o município pretende promover a adoção de um estilo de vida ativo, combatendo o sedentarismo, o quarto maior fator de risco de mortalidade, a nível mundial, de acordo com a OMS.