Dia Internacional do Livro Infantil assinalado na biblioteca da Povoação

A Câmara da Povoação, através da Biblioteca Municipal, assinalou o Dia Internacional do Livro Infantil com as crianças do 4.º ano da Escola EB/JI da Lomba do Loução e as crianças do 3.º e 4.º ano da Escola EB/JI da Lomba do Botão.

Tendo sempre como ponto de partida “O Livro”, este ano a biblioteca escolheu dar a conhecer às crianças alguns aspetos da história loca, refere a autarquia em nota.

Assim, de uma forma lúdica e descontraída, as crianças assistiram a uma pequena dramatização acerca de uma sobre uma Freguesia Encantada entre as Lombas ”, nomeadamente, entre as Lombas do Loução e Alcaide.

No final da iniciativa, as crianças foram desafiadas a “criar” a sua própria “Lenda” para que no final do ano letivo estes trabalhos possam, depois, ficar expostos no hall de entrada da Biblioteca Municipal da Povoação.