Dia da Unidade do Comando Territorial dos Açores

O Comando Territorial dos Açores, comemora amanhã, dia 18 janeiro, pelas 15h30, o Dia da Unidade, no Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada.

Para assinalar a data, decorre uma cerimónia militar que contará com a presença do Comandante do Comando Operacional da GNR, Tenente-General Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva, entre muitas outras entidades militares e civis.



Durante a cerimónia serão impostas condecorações e homenageados os militares já falecidos.



No âmbito das comemorações, no sábado, dia 19 de janeiro, pelas 10 horas, será realizada uma “Cãominhada” solidária no Pinhal da Paz, podendo as pessoas associar-se, em que o principal objetivo é a angariação de bens alimentícios para distribuição ao canil municipal e a quem se dedica ao bem-estar animal.