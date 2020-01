Detidos dois homens por furto na Praia da Vitória

De acordo com comunicado, essa detenção permitiu ainda a recuperação de mobiliário retirado anteriormente das mesmas residências avaliado na ordem dos sete mil euros.

Após apresentação à Autoridade Judiciária foi aplicação a medida de coação menos gravosa de termo de identidade e residência.

Em Vila Franca do Campo e no seguimento de cumprimento de um mandado de detenção e condução, foi detido um homem de 45 anos, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, para cumprimento de pena de prisão efetiva de cerca de 2 anos e 8 meses, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.