Detido jovem por agredir um segurança nas Portas do Mar

O relatório da PSP revela ainda a detenção de um homem de 37 anos, no concelho de Ponta Delgada, pelo crime de evasão, porque não cumpriu com a medida de coação de obrigação de permanência em habitação, sob vigilância eletrónica.

Foi ainda detido, em flagrante delito, um homem de 52 anos, em Ponta Delgada, pela prática do crime de tentativa de furto em interior de veículo e danos em outro veículo.

A PSP comunicou ainda a detenção de um homem de 27 anos, no concelho da Ribeira Grande, pela presumível autoria do crime de violência doméstica.



No cumprimento de mandados de detenção foram detidos dois homens. Um homem de 27 anos, arguido num processo de ofensa à integridade física qualificada, foi detido para a reapreciação das medidas de coação aplicadas. E foi ainda detido um homem de 58 anos, para cumprimento de um ano de prisão efetiva, pelo crime de condução sem habilitação legal para o efeito.