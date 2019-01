Detido homem por tráfico de estupefacientes na Horta

O Comando Territorial dos Açores, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Horta, deteve um homem de 34 anos, por tráfico de estupefacientes, na cidade da Horta.

De acordo com comunicado da GNR, os militares, com o apoio de uma equipa cinotécnica, abordaram um homem que evidenciava um comportamento suspeito, no cais comercial da Horta.

Após a abordagem, verificaram que o suspeito tinha na sua posse produto estupefaciente, tendo sido apreendido dentro de uma mochila, 33 doses de cannabis em folha.



Posteriormente realizaram uma busca domiciliária à residência do indivíduo, onde foram apreendidas mais três doses de cannabis em folha, bem como diversos utensílios destinados à sua preparação.



O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.