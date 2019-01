Detido homem por suspeita de violação

Um homem de 35 anos foi detido, na noite de domingo, em flagrante delito pela, presumível, autoria do crime de violação de uma mulher de 58 anos no concelho da Ribeira Grande.



A detenção foi efetuada por elementos da PSP que foram alertados pela filha da vítima para o crime. O homem foi encontrado nas imediações da casa da vítima e foi, imediatamente, detido pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.



Segundo as informações recolhidas o homem, que estava em liberdade condicional, após ter sido condenado em 2012 a uma pena de prisão de nove anos, deslocou-se à casa da mulher de 58 anos e, alegadamente, terá forçado a prática de atos sexuais.



A filha da vítima acabou por surpreender o homem, no interior da residência, provocando a sua fuga do local, após uma confrontação física com o suspeito.



O detido ficou a aguardar o julgamento em prisão preventiva.



A PSP que realizou a detenção deste homem não emitiu nenhum comunicado público sobre este processo, sendo que a investigação do crime transitou para a Polícia Judiciária.