Detido homem nos Arrifes por tráfico estupefacientes

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, após a realização de várias diligências de investigação, por suspeitas da prática do crime de tráfico estupefacientes, na freguesia dos Arrifes e, após a realização de uma busca a uma viatura, foi detido, em flagrante delito, ontem, pelas 12h30, um homem de 34 anos, tendo sido apreendidas 170 doses de haxixe e 390 euros.





O comunicado refere ainda que que também durante o dia de ontem, pelas 16h30, foi detido, igualmente em flagrante delito, um homem de 18 anos, pela prática de um crime de evasão, uma vez que o mesmo se encontrava a cumprir a medida de coação de prisão domiciliária, com recurso a vigilância eletrónica. O mesmo ausentou-se da sua residência sem que para tal estivesse devidamente autorizado.





Na área da Esquadra Policial do Nordeste, foi efetuada a detenção em flagrante delito, de um homem de 17 anos, pela prática do crime de condução sem habilitação legal. O agora arguido, conduzia uma viatura ligeira de passageiros, sem que estivesse legalmente habilitado para esse efeito.





Na ilha Terceira, foi detido um homem, de 33 anos por condução de veículo, sem habilitação legal e sob influência de álcool com uma TAS de 4.20g/l.









Ainda na ilha Terceira, foram realizadas três operações de fiscalização rodoviária, tendo sido fiscalizados no total 57 veículos; detido um homem de 21 anos, por condução de veículo, sem habilitação legal e detetadas cinco infrações de natureza contraordenacional, das quais por falta de seguro; estacionamentos irregulares e falta de documentos.