Detido homem nas Capelas por tráfico de estupefaciente

Foi detido homem de 21 anos, nas Capelas, pelo crime de tráfico de estupefaciente, tendo sido apreendido 96 doses de haxixe, 78,48 euros e uma navalha, adianta comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.





Também nas Capelas, foi detido, um homem de 21 anos, por condução de um veículo, sem habilitação legal para o efeito.





Em Rabo de Peixe, elementos da esquadra local, detiveram um homem de 63 anos, pelo crime de ofensas a integridade física. Foi-lhe apreendido uma arma branca e uma pedra, os mesmos utilizados na agressão.





Na Madalena do Pico, foi detido e conduzido ao estabelecimento prisional da Horta, na ilha do Faial, um homem de 52 anos, para cumprimento de uma pena de prisão de 5 anos e 6 meses, aplicada por Autoridade Judicial, no âmbito de processo-crime por tráfico de estupefacientes.