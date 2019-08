Detido homem na Ribeira Grande por tráfico de estupefacientes

Foi detido terça-feira por tráfico de estupefacientes, um homem com 39 anos, tendo sido apreendidos cerca de 184 euros e cerca de 98 doses de haxixe.

Elementos da Esquadra da Ribeira Grande detiveram um homem, com 39 anos, por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidos cerca de 184 euros e cerca de 98 doses de haxixe, adianta comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.





Após ser presente perante a Autoridade Judiciária foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações na Esquadra da Ribeira Grande.





Noutra frente, em cumprimento a Mandado de Condução ao Juízo de Instrução Criminal de Ponta Delgada, foi detido um homem com 27 anos para interrogatório judicial, encontrando-se a cumprir a medida de coação de prisão domiciliária. No âmbito do mesmo processo, foi detido o seu irmão, maior de idade.





Ambos os detidos estão indiciados na prática do crime de tráfico de estupefacientes e após sujeitos a interrogatório judicial, foi-lhes aplicada as medidas de coação de prisão preventiva, tendo ambos sido conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada onde aguardam os ulteriores termos do processo.





Diz ainda o comunicado que elementos da Esquadra de Rabo de Peixe, detiveram um homem de 27 anos , por furto em terreno agrícola.





Na terça-feira ocorreram 17 acidentes de viação, dos quais resultaram dois feridos ligeiros e danos materiais.