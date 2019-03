Detenções por suspeitas do crime de tráfico de estupefacientes

Elementos da Esquadra de Vila Franca do Campo, identificaram um homem de 42 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendias 36 doses de heroína; uma dose de cocaína e outros artigos que indiciam a prática ilícita.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, na Ribeira Grande e no decurso de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, foram identificados dois homens, com 19 e 22 anos, tendo sido apreendias 2,6 doses de haxixe e duas doses de cocaína.

Em Rabo de Peixe, foi detido e igualmente por tráfico de estupefacientes, um homem de 37 anos, tendo sido apreendidos quatro comprimidos Dormicun e seis comprimidos Subutex, bem como outros artigos que indiciam a prática ilícita.

Em outra frente na ilha do Faial, foi detido, por violência doméstica, um homem, de 34 anos, após ter agredido a cônjuge.

Por outro lado, nas Capelas, ilha de São Miguel, foram detidos dois homens, com 27 e 39 anos, por “introdução em local vedado ao público, nomeadamente foram intercetados no interior das instalações do Híper Modelo e Continente de Capelas”, explica o comunicado.