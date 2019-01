Detenções por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes

As mais lidas

Em Vila Franca do Campo, foi detido, um homem, de 63 anos de idade, por condução de veículo automóvel, sob a influência de álcool, com uma TAS de 1,61 g/l.

Noutra frente, foi detido, por elementos da Esquadra da Ribeira Grande, um rapaz de 16 anos de idade, por roubo de um telemóvel no valor de 170 euros, a um menor de 12 anos de idade.

Por seu turno, foi detido um homem de 23 anos, por elementos da Esquadra das Capelas, por resistência e coação sobre funcionário, bem como pela autoria do crime de tráfico de estupefacientes. Foi detida, igualmente, uma mulher de 25 anos, por resistência e coação sobre funcionário.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, na sequência de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, em pontos sensíveis na cidade de Ponta Delgada, foi detido um homem, de 41 anos, junto ao largo 2 de Março, na posse de 10 doses de heroína e outros objetos que indiciam a prática ilícita.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, deteve um homem, em Ponta Delgada, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok