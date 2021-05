Detenção por tráfico de estupefaciente

De acordo com comunicado, a detenção ocorreu em contexto de operação policial “realizada no âmbito de uma investigação iniciada há três meses e que teve como objetivo, neutralizar um ponto de venda de estupefacientes que se identificou na freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Ponta Delgada, local onde se notou significativa afluência de toxicodependentes de drogas duras, os quais eram diariamente abastecidos pelo suspeito a partir da sua residência”.





Foi possível apreender, entre outros meios probatórios, dinheiro proveniente da venda de droga e 1090 doses de heroína.





Ao detido foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.