Designer Sara França produz máscaras de proteção

Atendendo à situação da Covid-19 e a pedidos de amigos e família, a designer açoriana, Sara França, está a produzir máscaras sociais. Os artigos são 100% de algodão, com três camadas, recicláveis, de todas as cores, com padrões ou lisas.

Sara França confessa que no início não estava muito recetiva a essa nova modalidade no seu atelier mas a “pedido de amigos e família, acabamos por fazer as máscaras. Realmente os pedidos eram bastantes, mesmo nas nossas paginas de Facebook e Instagram”.

A estilista está a utilizar materiais que tem no seu atelier de outros trabalhos já realizados, “coisas pequenas que não têm o tamanho suficiente para uma peça de roupa e é curioso porque estamos a ter encomendas de cores específicas como o preto”.

Quem quiser adquirir as máscaras de Sara França deve fazê-lo através de mensagem para a página do Facebook da loja ‘O Estúdio’.





Leia a reportagem na íntegra na edição impressa do jornal Açoriano Oriental de domingo, dia 19 de abril de 2020