Desfile de Carnaval das Escolas da Horta

Para além do desfile, foi exibido o "Espetáculo Quase Espetacular", com palhaços malabaristas, refere nota de imprensa.







Participam no desfile, o Centro Comunitário Divino Espírito Santo, o Castelinho, a Casa de Infância de Santo António, a Escola Secundária Manuel de Arriaga, a Escola Profissional da Horta e o Moviment'Arte da APADIF.





No que diz respeito ao concurso, no processo de seleção, o júri avaliou as fantasias em função dos seguintes critérios: Criatividade (no que toca à interpretação/adequação do tema proposto); Animação do grupo (durante a passagem pelo júri); Execução das fantasias (apelando ao conceito de reciclagem e reutilização).





Os resultados foram os seguintes:

Categoria Creche - Centro Comunitário do Divino Espírito Santo (150 euros, em equipamentos/ materiais pedagógicos).

Menção Honrosa: O Castelinho/ CISA.

Categoria Jardim de Infância -O Castelinho (150 euros em equipamentos/ materiais pedagógicos).

Menção Honrosa: CISA.

Categoria 1º. ciclo - Casa de Infância de Santo António (150 euros em equipamentos/ materiais pedagógicos)

Categoria 2.º ciclo/3.º ciclo - Escola Secundária Manuel de Arriaga (150 euros em equipamentos/ materiais pedagógicos)

Categoria Ensino Secundário/Profissional - Escola Profissional da Horta (150 euros, em equipamentos/ materiais pedagógicos)