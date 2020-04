Desenhar com palavras

De manhã comecei por ir procurar excertos em livros, conteúdos que "me dissessem algo". Na primeira imagem usei um excerto de Frank LLoyd Wright (Autobiografia, 1932) inserido no livro Arquitectura de David Jacobs e no segundo desenho o excerto de O Melhor e o Pior dos Tempos de Charles Dickens (História de Duas Cidades, 1859) do livro Romance da colecção Mundo da Cultura, Editorial Verbo, a mesma do referido anteriormente. Depois ao fim do dia, foi brincar com as palavras e letras. Foi giro sair da caixa, foram umas experiências diferentes do que tenho feito através do desenho.