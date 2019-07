Desemprego desce mais de 11% em junho nos Açores

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional salientou, em Ponta Delgada, os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) relativos ao mês de junho, considerando-os “um incentivo no prosseguimento de políticas que têm resultado na diminuição do desemprego e na criação de mais emprego, mais estável e melhor remunerado”.

“De acordo com o IEFP, o desemprego nos Açores voltou a diminuir mais de 11%, mais precisamente 11,6%, em junho face ao período homólogo, o que corresponde a menos 926 inscritos à procura de primeiro e novo emprego”, afirmou Paula Andrade, citada em nota do GACS, após uma visita a uma empresa que desenvolve atividades de contabilidade, auditoria e consultoria.



Os dados do Instituto do Emprego demonstram que as Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores registaram, em junho, 7.084 inscrições.



Por outro lado, a Diretora Regional revelou que no que concerne a novas entradas para procura de primeiro e novo emprego "verificou-se, em junho, uma descida de 20,6% nos Açores”.



Relativamente ao rácio de colocação, isto é, postos de trabalho colocados sobre postos de trabalho que deram entrada, este indicador atingiu os 82,1%.



“As medidas e as intervenções formativas promovidas pelo Governo dos Açores, destinadas aos desempregados, têm permitido o aumento de qualificações e competências contribuindo para que cada vez mais Açorianos consigam integrar o mercado de trabalho”, frisou Paula Andrade.