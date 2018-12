"Descida de 11% do desemprego em novembro nos Açores reflete consolidação da tendência dos últimos anos"

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional afirmou que os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), publicados esta quarta-feira, revelam uma “consolidação da tendência de descida do desemprego e reforçam a confiança do Governo dos Açores relativamente ao cumprimento dos objetivos traçados visando a criação de mais e melhor emprego”.

De acordo com o IEFP, registou-se, em novembro, uma descida de 11% do desemprego nos Açores, face ao mesmo mês do ano anterior, diz nota do executivo.





“Efetivamente, verificou-se uma descida de 11% do desemprego registado, face ao mesmo período do ano passado, representando uma diminuição de 954 desempregados”, adiantou Paula Andrade, citada em nota.





No final do mês de novembro estavam inscritos 7.709 desempregados nas Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores.





Relativamente à criação de postos de trabalho, e face ao mês homólogo, registou-se, em novembro, um aumento de 33,3% das colocações, ou seja, em resposta a ofertas de trabalho.





“O aumento das competências dos Açorianos em situação de desemprego e os programas implementados pelo Governo dos Açores tem permitido a criação de mais emprego e maior estabilidade laboral na Região”, frisou a diretora regional.