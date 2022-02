Desarticulada rede que operava entre Lisboa e São Miguel

De acordo com comunicado, a operação policial teve início com a intervenção da Secção Cinotécnica da Guarda Nacional Republicana (GNR), que “sinalizou uma mercadoria recém-chegada ao Porto Comercial de Ponta Delgada, por indícios de conter produto estupefaciente. Ao se aperceber da intervenção, o suspeito, com 35 anos que se preparava para receber a mercadoria, encetou uma fuga do local, mas foi rapidamente intercetado pela GNR, que transmitiu a situação à Polícia Judiciária”.





Através das diligências subsequentes foi possível apreender mais de 11 quilos de haxixe dissimulados na referida mercadoria, circunstância que “permitiu indiciar o suspeito pela prática do crime de tráfico de estupefacientes e fundamentar a aplicação da medida de coação de obrigação de permanência na habitação”, pela Autoridade Judiciária competente.





A PJ refere, ainda, que foi possível estabelecer a “conexão com uma investigação em curso, o que sustentou a detenção, fora de flagrante delito, de dois homens, com 49 e 55 anos, que lideravam uma das mais relevantes redes de narcotraficantes dos Açores”.





As detenções dos suspeitos ocorreram em Lisboa e em Ponta Delgada,respetivamente e quando submetidos a primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.





A operação foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação dirigida pelo Ministério Público – DIAP dos Açores.