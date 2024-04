Derrota em Angra atira Vitória para a despromoção

O Vitória sentenciou ontem o seu regresso às provas de ilha na próxima temporada ao perder em Angra do Heroísmo por 3-1 com o Angrense, em partida da 16.ª e antepenúltima jornada do Campeonato de Futebol dos Açores.



Com 16 pontos no oitavo lugar, a equipa de Ernesto Sousa está a seis do São Roque quando ainda faltam jogar seis pontos, mas no confronto direto os “amarelos” têm vantagem porque ganharam os dois jogos: 2-1 em casa e 0-1 no Pico da Pedra.



No Municipal angrense, Patrick ainda deu vantagem aos pico-pedrenses, mas os “encarnados” da Rua de São João viraram o marcador com golos de Calhoca, Rúben Moisés e Adriano Soares.



O Angrense permanece no terceiro lugar, com 33 pontos e sem hipóteses de lutar pelo título, embora possa vir a ter uma palavra a dizer nesta luta, já que joga na Lagoa, na próxima jornada, com o Operário, naquele que será o segundo “match point” da época para os “fabris”.

Nas Lajes, num jogo com final impróprio para cardíacos, o Lajense manteve-se na discussão do título (é segundo com 36 pontos) ao ganhar o Praiense (quinto, 26), por 2-1.



Guga deu vantagem aos “amarelos”, mas Pedro Fernandes igualou a partida, resultado que poderia ter dado o título ao Operário se António Tavares, no derradeiro minuto da compensação, não tivesse marcado o golo da vitória para o Lajense.



No jogo de abertura da jornada, sábado à noite na Ribeira Grande, Benfica Águia e Guadalupe empataram 1-1.



Os “leões” da Graciosa adiantaram-se no marcador por intermédio de João Silva, mas as “águias” da Ribeira Grande empataram por Filipe Medeiros.



A 16.ª jornada ficou incompleta devido ao adiamento do encontro Urzelinense - União Micaelense.



O forte vento que condicionou toda a operação área no arquipélago no sábado foi a causa para o cancelamento do voo que levaria a comitiva “unionista” até à ilha de São Jorge.

A partida ficou agendada para ser disputada no próximo dia 25 de abril. Com um jogo a menos e no oitavo posto, os “unionistas” ainda acalentam ténues esperanças de alcançar a manutenção.