Deputados do PSD/Madeira na AR defendem reforço de apoio às comunidades emigrantes

“Tanto do ponto de vista da saúde pública quanto a nível social e económico, a pandemia da covid-19 tem tido consequências altamente negativas também para as nossas comunidades”, declarou Paulo Neves numa iniciativa partidária no Funchal.

Devido a esta situação, sustentou ser “fundamental que o Governo da República reforce todos os apoios e todas as respostas para minimizar estes impactos e garanta que nada falte a quem mais precisa, em países como a Venezuela e a África do Sul”.

O parlamentar social-democrata eleito pela Madeira sublinhou “a importância do acompanhamento que os governos central e regional têm de dar a esta temática”.

“Mal o Parlamento nacional abra portas, os deputados do PSD/Madeira eleitos à Assembleia da República irão solicitar ao Governo central o ponto da situação, pormenorizado, do que se passa com a comunidade na África do Sul e quais os apoios previstos”, anunciou.

Paulo Neves disse que as preocupações também se estendem à comunidade residente na Venezuela, considerando que “o Governo português deve continuar a pressionar para que venha a ser encontrada uma solução política sólida e estável para aquele país”.

O parlamentar também apontou o problema da falta de ligações aéreas regulares para os países onde Portugal tem estas comunidades de emigrantes.

”É fundamental que o Governo da República, que agora manda na TAP - porque fez um processo de autêntica nacionalização da companhia - ponha os aviões a fazerem voos regulares o mais depressa possível, seja para Caracas [Venezuela] seja para a Cidade do Cabo, na África do Sul”, opinou.

No seu entender, não faz “qualquer sentido que estes voos sejam esporádicos e praticados a preços excessivos, como é o caso de um ligação Caracas - Lisboa - Madeira a mais de 1.000 euros”.

Por isso, argumentou que a retoma destas ligações aéreas deve acontecer “rapidamente” , assegurando que “dos voos diretos entre Lisboa e Caracas, um deles passe pela Madeira, como já aconteceu no passado, garantia essa que também deve alargar-se à África do Sul”, apontou.

Outro aspeto referido pelo deputado Paulo Neves foi o facto de os emigrantes poderem efetuar o seu registo junto da Segurança Social o que lhes permite “usufruir destes serviços no futuro”, vincando que o PSD vai acompanhar esta solução “oportuna e benéfica porque representa mais uma forma de apoio, nesta fase”.