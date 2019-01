Deputados do PSD/Açores questionam o Governo sobre os apoios para os ex-trabalhadores da Cofaco

As mais lidas

Berta Cabral e António Ventura lembram, igualmente, que a Cofaco é uma empresa presente no Pico “desde 1963, e foi sempre o maior empregador privado naquela ilha, garantindo empregos a cerca de 4% da respetiva população ativa. O seu encerramento implicou, como já referimos, a extinção de cerca de 180 postos de trabalho direto, na sua maioria ocupados por mão de obra feminina e o desaparecimento de muitos outros postos de trabalho indiretos, em particular em empresas fornecedoras de bens e serviços”, concluem.

A iniciativa aprovada visa a criação de um regime especial e transitório de facilitação de acesso, majoração de valor e prolongamento de duração de apoios sociais a quem se encontre em situação de desemprego nos três concelhos do Pico e a todos os ex-trabalhadores da Cofaco.

Em comunicado, os social democratas sublinham que o encerramento da Cofaco e a extinção de 180 postos de trabalho “significa um impacto na economia da ilha do Pico, que tem cerca 14 mil habitantes, equivalente ao impacto da redução de cerca de 400 trabalhadores civis da Base das Lajes na economia da ilha Terceira, que conta com uma população de 55 mil pessoas”.

Os deputados do PSD/Açores na Assembleia da República, Berta Cabral e António Ventura, questionaram o Governo sobre o ponto de situação das disposições aprovadas, por unanimidade, em julho passado, e publicadas em agosto, “que visavam instituir um regime especial de apoios sociais para os ex-trabalhadores da fábrica da Cofaco, na ilha do Pico”.

