Deputados do PS/Açores reuniram com coordenador do aeroporto do Pico

“As acessibilidades na ilha do Pico devem ser encaradas com satisfação, mas também com ambição e confiança”, disse Mário Tomé, depois de uma visita ao aeroporto do Pico, onde os deputados do PS/Açores reuniram com o coordenador da infraestrutura.

Segundo comunicado, Mário Tomé, realçou “a importância da implementação do grooving na pista do aeroporto do Pico e a melhoria alcançada com alguns equipamentos, como a estação meteorológica”, por isso é “com satisfação que vemos o reforço na programação da SATA, com o aumento das ligações aéreas de e para o Pico”.





“Naturalmente que temos outra ambição que passa pelo contínuo reforço das ligações aéreas, até porque o Pico está a ser um sucesso – fruto do investimento do tecido empresarial privado, das autarquias e dos fortes investimentos feitos pelo Governo dos Açores, nas diversas áreas da sua economia”, acrescentou o deputado.





Mário Tomé defende que há múltiplas razões para os picarotos estarem “confiantes que o crescimento económico registado na ilha do Pico, nos últimos anos, vai continuar, até porque há projetos que vão dar um grande contributo, como por exemplo, as obras previstas para o terminal marítimo de São Roque do Pico”.