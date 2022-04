Deputados da Madeira obrigados a usar máscara durante as intervenções

A decisão foi comunicada pelo presidente do parlamento madeirense, após a reunião destes representantes.

“As novas circunstâncias da crise sanitária, com o aumento de contágios [de Covid-19], levaram à restrição de algumas medidas que tinham sido aliviadas em termos de funcionamento do plenário”, justificou José Manuel Rodrigues.

O responsável adiantou que a única exceção no uso da máscara é quando o deputado estiver a discursar a partir do púlpito.

José Manuel Rodrigues referiu que esta obrigatoriedade de uso de máscara durante as intervenções não se aplica aos membros do Governo Regional no hemiciclo, porque está assegurado o “distanciamento suficiente” entre a bancada reservada ao executivo e as dos restantes grupos parlamentares.

Nesta reunião, os representantes dos partidos decidiram realizar o debate potestativo proposto pelo JPP, sobre os ‘assuntos pendentes do Governo Regional para com a população da Madeira e do Porto Santo’, “que aguarda pela disponibilidade da agenda do Governo para a sua realização”, referiu.