Deputados açorianos do PSD querem ouvir Ministro sobre reunião da Bilateral

Os deputados do PSD/Açores na Assembleia da República, Berta Cabral e António Ventura, requereram a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para dar a conhecer "as conclusões da 40ª reunião da Comissão Bilateral Permanente Portugal-EUA", que decorreu terça-feira, em Lisboa.

Segundo os parlamentares açorianos, em comunicado, a reunião abordou diversos temas, "da energia à economia, passando naturalmente por questões de Defesa, ora, tendo em conta a importância da mesma para as relações bilaterais entre os dois países, entendeu o Grupo Parlamentar do PSD requerer a audição de Augusto Santos Silva, para que o governante possa fornecer todas as explicações possíveis sobre as conclusões do encontro".

Refira-se que entre os vários pontos da agenda da reunião constaram a análise de matérias relativas ao processo da Base das Lajes, nomeadamente ao nível ambiental, laboral e das infraestruturas.

Foi igualmente feito um ponto de situação da cooperação dos EUA com os Açores, em vários domínios, ao abrigo do Acordo de Cooperação e Defesa assinado em 1995 entre Portugal e os Estados Unidos da América.