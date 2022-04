Deputado independente dos Açores quer acabar com discriminação de ex-trabalhadores das Lajes

A iniciativa prevê que, ao abrigo do artigo 169.º do regimento da Assembleia da República, por solicitação do parlamento regional, seja votado na generalidade a Proposta de Lei 106/XIV/2ª, visando que “seja regularizada a situação de discriminação negativa a que estão sujeitos parte dos ex-trabalhadores ao serviço das FEUSAÇORES no destacamento militar americano na Base das Lajes, na ilha Terceira”.

“Este assunto que já fez correr muita tinta nos últimos tempos, com intervenções corporativas, sindicais e de vários partidos, finalmente verá agendada a sua votação na Assembleia da República”, disse Carlos Furtado, citado em nota de imprensa.

O parlamentar espera que a Assembleia da República “finalmente faça justiça com todas as profissões que estão incluídas neste diploma, incluindo os ex-trabalhadores portugueses ao serviço do destacamento americano, na Base das Lajes, na ilha Terceira", acreditando que "os deputados açorianos e madeirenses possam ter um papel determinante na correção desta injustiça”.