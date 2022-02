Deputado do PAN diz ter vontade de votar contra Orçamento dos Açores para 2022

“A minha vontade própria, apenas como deputado, não como porta-voz de um grupo que é a Comissão Regional do partido, era votar contra”, assegurou Pedro Neves, em declarações aos jornalistas, no final de dois dias de audições aos membros do Governo, sobre aqueles documentos, realizada na sede do parlamento, na Horta.

O parlamentar do partido das Pessoas, Animais e Natureza, lembrou que “não é” o seu partido que tem a obrigação de apoiar o executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, mas sim os partidos que formam o executivo (PSD, CDS e PPM) e também aqueles que lhe garantem apoio parlamentar (CH e IL).

“Não estamos a dar um cartão vermelho ao Governo, apenas estamos a dizer que este Orçamento não serve os Açores”, insistiu Pedro Neves.

De acordo com o deputado, os documentos estão “moldados” para os partidos de direita e para os “suspeitos do costume”, referindo-se às empresas próximas do executivo.

O PAN, que chegou a viabilizar as propostas de Plano e Orçamento do Governo para o corrente ano, alterou o seu comportamento em relação ao executivo, depois da polémica, durante o mês de outubro, sobre o envolvimento do executivo na preparação das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que só foram divulgadas a algumas empresas da região.

No plenário de outubro, Pedro Neves, do PAN, disse que foi quebrado o “elo de confiança” depositado no Governo Regional.

“Fazem isto, todos os dias, há 21 anos. Somos pessoas sérias e não podem contar mais connosco”, anunciou.