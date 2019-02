Depressão Julia vai afetar o estado do tempo nos Açores

A depressão Júlia deve encontrar-se às 00 horas de quarta-feira, dia 20 de fevereiro, a uma distância de cerca de 860 quilómetros a noroeste do arquipélago dos Açores, com deslocamento para este/nordeste, provocando um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região.

De acordo com nota do Gacs, para quarta-feira, é esperado vento com rajadas na ordem dos 110 quilómetros/hora durante a madrugada no Grupo Ocidental, durante a madrugada e manhã no Grupo Central e também durante a tarde no Grupo Oriental.

Em relação à agitação marítima, as ondas deverão atingir os sete a oito metros de altura significativa nas ilhas do Grupo Ocidental e os seis a sete metros no Grupo Central.

Uma superfície frontal, com atividade moderada a forte, associada à depressão Júlia deve provocar precipitação, por vezes forte, nas ilhas dos grupos Central e Oriental.

Prevê-se que o estado do tempo registe uma melhoria a partir de quinta-feira, dia 21 fevereiro, voltando a sofrer novo agravamento no sábado, dia 23 de fevereiro.