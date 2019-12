Depressão Elsa provoca 30 ocorrências nos Açores

“O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), face à passagem da depressão Elsa pelo arquipélago, informa que, desde o início da madrugada de hoje e até ao momento, foram registadas 30 ocorrências nos grupos Oriental e Central”, adiantou ao final da tarde o vice-presidente do serviço, Osório Silva, em comunicado de imprensa.

Não se registaram, no entanto, “vítimas nem estragos materiais de grande dimensão”, segundo o responsável.

“À semelhança do que se verificou desde o início dos efeitos da depressão, a maior parte das situações está relacionada, sobretudo, com quedas de árvores, de estruturas e de cabos”, revelou.

Das 30 ocorrências, 18 tiveram lugar na ilha de São Miguel (nos concelhos de Ponta Delgada, Vila Franca do Campo e Nordeste), seis foram registadas no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, duas na Horta, na ilha do Faial, duas em São Roque do Pico e duas em São Jorge, nos concelhos da Calheta e das Velas.