Depressão Elsa coloca os Açores sob aviso laranja e amarelo

De acordo com comunicado, a corrente zonal originada pelo gradiente entre a referida depressão e um anticiclone localizado a sul do Arquipélago dos Açores deverá provocar um aumento da intensidade do vento e forte agitação marítima.



A instabilidade associada à depressão deverá provocar precipitação por vezes forte. Assim, prevê-se a partir desta terça-feira e até quinta-feira (19 de dezembro) que o vento sopre forte com rajadas entre 100 a 120 km/h do quadrante oeste. Prevê-se igualmente forte agitação marítima com ondas de altura significativa entre a 6 a 9 metros de oeste/noroeste.

Desta forma, as ilhas do Grupo Oriental estarão sob aviso amarelo até às 18 horas de quinta-feira, para a agitação marítima, precipitação, que poderá ser forte, podendo ser acompanhada por trovoadas e vento. As ilhas do Corvo e das Flores estarão sob aviso laranja, entre as 03 horas e as 12 horas de quinta-feira, para vento.



As ilhas do Grupo Central vão estar sob aviso laranja, até às 12 horas de quinta-feira, para vento e agitação marítima, com ondas que poderão chegar aos 7 ou 8 metros. Estas mesmas ilhas estarão sob aviso amarelo até às 6 horas de quarta-feira, para precipitação que poderá ser forte, podendo ser acompanhada por trovoadas, vento e agitação marítima, com ondas oeste/noroeste de 6 a 7 metros.

As ilhas do Grupo Oriental vão estar sob aviso laranja, das 00 horas de quarta-feira até às 12 horas de quinta-feira, para vento, e agitação marítima, com ondas de oeste/noroeste de 7 a 9 metros.



As ilhas São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo, que vigorará até às 3 horas de quinta-feira, para vento, precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas e agitação marítima, com ondas de oeste/noroeste de 6 a 7 metros.